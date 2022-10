Veneto: Giancarlo Perpellini miglior ristoratore dell'anno, il plauso di Zaia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giancarlo Perbellini ha ricevuto oggi il riconoscimento de "Il Gambero Rosso" come miglio ristoratore dell'anno. "È un riconoscimento che inorgoglisce il Veneto e dimostra la qualità raggiunta dalla nostra ristorazione", ha commentato il presidente della regione Veneto Luca Zaia congratulandosi con il ristoratore veronese. "Chi viene nella nostra regione, dal Garda alle spiagge, dalle Dolomiti fino al delta del Po sa che trova cibo eccellente e gusta vini abbinabili di ogni genere. Una garanzia di qualità e un esempio di made in Veneto e made in Italy, che aiuta e porta slancio a economia e turismo", ha poi aggiunto. (Rev)