Africa: presidente senegalese Sall, il continente "guardi in faccia la realtà"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è aperta oggi l'ottava edizione del Forum internazionale di Dakar sulla pace e la sicurezza in Africa, il cui tema scelto per quest'anno è “L'Africa messa alla prova da shock esogeni: sfide di stabilità e sovranità”. La cerimonia di apertura è stata presieduta dal capo dello Stato Macky Sall, che è anche il presidente di turno dell'Unione Africana. "Dobbiamo guardare in faccia la realtà", ha detto Sall in apertura della conferenza, citando "l'espansione del terrorismo nel continente, la recrudescenza ei colpi di Stato e le ingerenze politico-militari straniere", con sullo sfondo la crisi climatica, la crisi del Covid e le conseguenze della guerra in Ucraina. Riferendosi ai cambiamenti incostituzionali in Africa scaturiti dai frequenti colpi di Stato avvenuti negli ultimi anni specialmente nella regione del Sahel, Sall ha quindi dichiarato: “Queste pratiche non sono accettabili. Aggravano i nostri mali". Sulla lotta al terrorismo, “le operazioni di peacekeeping dell'Onu hanno mostrato i loro limiti”, ha proseguito il capo dello Stato senegalese. “È tempo di cambiare la dottrina. Non si può sempre contare sull'aiuto esterno”, ha aggiunto, ritenendo urgente “rendere operativa la forza di scorta africana” (l'African Standby Force, Asf, una forza africana di mantenimento della pace composta da contingenti di armi combinati incaricati di intervenire nelle crisi africane, la cui entrata in funzione non è mai stata resa effettiva). (segue) (Res)