Africa: presidente senegalese Sall, il continente "guardi in faccia la realtà" (2)

- Il Forum di Dakar, che si svolge a Diamniadio, a circa 30 chilometri dalla capitale Dakar, prevede due giorni di colloqui e riunisce centinaia di esperti provenienti dall'intero continente. Attesa la partecipazione di 33 delegazioni, che interverranno nel dibattito con l'obiettivo di focalizzare l'attenzione sull'impatto che fattori internazionali stanno avendo sulle economie del continente. L'auspicio degli organizzatori è che il Forum di Dakar funga da piattaforma per i leader del continente per far sentire di nuovo la voce dell'Africa nelle questioni internazionali. Al culmine della crisi russo-ucraina, il capo di Stato senegalese e attuale presidente di turno dell'Unione africana Macky Sall aveva incontrato l'omologo russo Vladimir Putin, ottenendo da parte di Mosca l'impegno a sbloccare le scorte di grano bloccate nei porti ucraini a causa della guerra tra i due Paesi. L'auspicio è che anche in quest'occasione il confronto possa essere utile concretamente ai Paesi africani. In queste ore, intanto, il presidente della Guinea-Bissau, Umaro Sissoco Embalo, è impegnato in una visita ufficiale a Mosca in qualità di presidente di turno della Comunità economica dei Paesi dell'Africa occidentale (Cedeao). Secondo capo di Stato africano ad essere ricevuto da Vladimir Putin dopo il senegalese Macky Sall, Embalo si recherà poi a Kiev per incontrare le autorità locali (Res)