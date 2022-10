Usa: Yellen, inflazione fin troppo alta, massima priorità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inflazione negli Stati Uniti rimane “fin troppo alta”, e il suo contenimento è la massima priorità dell’amministrazione Biden per quanto riguarda l’economia. Lo ha detto la segretaria al Tesoro Usa, Janet Yellen, intervenendo alla riunione annuale dell’Associazione dei mercati finanziari e dell’industria dei valori mobiliari. “La Federal Reserve sta lavorando per risolvere questo problema, ma l’amministrazione ha preso provvedimenti concreti per abbassare i costi in capo alle famiglie”, ha detto, citando il ricorso alle riserve strategiche di petrolio per contenere i rialzi nel prezzo della benzina. “Nonostante i rischi, sono convinta che abbassare il tasso di inflazione, mantenendo al contempo quanto siamo riusciti a raggiungere negli ultimi due anni, sia un obiettivo possibile: il nostro mercato del lavoro rimane solido, e le banche sono ben posizionate in termini di capitale e liquidità”, ha affermato. (Was)