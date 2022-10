Ponte Stretto: Salvini, far partire cantiere fra miei obiettivi legislatura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Far partire il cantiere del ponte sullo Stretto è uno dei miei obiettivi per questi cinque anni”. Così il vice premier e ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Matteo Salvini, nel corso della registrazione della puntata di “Porta a porta” che andrà in onda questa sera su Rai1. “Costa di più non farlo che farlo come è stato sulla Tav”, ha aggiunto Salvini sottolineando come il cantiere sarebbe “un’immagine eccezionale dell’Italia nel mondo e darebbe lavoro a 100 mila persone”. (Rin)