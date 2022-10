© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ucraina: Zelensky accusa Israele, con vostro aiuto nessun aiuto dell'Iran alla Russia - Nel quadro del conflitto in Ucraina, l’alleanza militare Russia-Iran non sarebbe avvenuta se Israele avesse aiutato Kiev. Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky durante una conferenza sulla democrazia organizzata dal quotidiano israeliano “Haaretz”, accusando Israele di non aver accettato di aiutare a proteggere i cieli dell'Ucraina. Nel corso del video-messaggio, Zelensky ha aggiunto che l’alleanza Mosca-Teheran vedrà probabilmente la Russia aiutare l'Iran a sviluppare il suo programma nucleare in cambio dei droni Shahed-136 forniti dalla Repubblica islamica. Inoltre, Zelensky si è chiesto se Israele sta “con il mondo democratico, che combatte fianco a fianco contro la minaccia esistenziale alla sua esistenza, o con coloro che chiudono un occhio sul terrore russo, anche quando il costo del terrore significa la completa distruzione della sicurezza globale?”. (segue) (Res)