I fatti del giorno - Medio Oriente

- Libano-Siria: mercoledì delegazione libanese a Damasco per demarcazione confini marittimi - Il vice presidente del parlamento del Libano, Elias Bou Saab, guiderà la delegazione attesa a Damasco mercoledì 26 ottobre per tenere incontri con alti funzionari siriani al fine di discutere la questione della demarcazione marittima tra i due Paesi. Lo riferiscono i media locali. La delegazione è composta dal ministro degli Affari esteri, Abdallah Bouhabib, dal ministro dei Lavori pubblici e dei Trasporti, Ali Hamiyé, e dal direttore generale della Sicurezza generale, Abbas Ibrahim. Sabato 22 ottobre, il capo dello Stato, Michel Aoun, ha parlato con l'omologo siriano, Bashar al Assad, del fascicolo sulla delimitazione del confine marittimo dei due Paesi. Una disputa sul confine marittimo comune è emersa l'anno scorso dopo che la Siria ha concesso una licenza a una compagnia energetica russa per avviare l'esplorazione in un'area rivendicata dal Libano. Aoun in precedenza ha affermato che la demarcazione marittima con la Siria sarà il prossimo passo dopo che il Libano ha concordato il confine marittimo meridionale con Israele dopo anni di colloqui indiretti mediati dagli Stati Uniti. (segue) (Res)