I fatti del giorno - Medio Oriente (3)

20 luglio 2021

- Arabia Saudita: ministro Esteri ribadisce sostegno a sforzi internazionali contro terrorismo - L'Arabia Saudita continua a sostenere gli sforzi internazionali per sradicare il terrorismo. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri saudita Faisal bin Farhan al Forum internazionale di Dakar sulla pace e la sicurezza. “Il terrorismo rappresenta una minaccia per il commercio marittimo internazionale e l'economia globale”, ha spiegato il ministro, evidenziando il “ruolo guida” svolto dal Regno nella lotta al terrorismo. "L'Arabia Saudita sostiene la risoluzione pacifica dei conflitti e lo sviluppo economico globale", ha proseguito Bin Farhan. Il ministro saudita ha inoltre riaffermato gli sforzi del Regno nella lotta ai cambiamenti climatici e ha ribadito l’impegno di Riad a raggiungere zero emissioni nette entro il 2060 e gli obiettivi dell’accordo di Parigi. (segue) (Res)