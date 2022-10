© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Medio Oriente: fonti stampa, Dakhla ospiterà la prossima riunione ministeriale del Negev - La prossima riunione ministeriale del Negev si svolgerà a Dakhla, città del Sahara occidentale ma de facto controllata dal Marocco. Lo hanno confermato alcune fonti citate dall’emittente israeliana “i24 news” e dal portale informativo “Morocco World News”. La riunione è prevista nel gennaio del 2023 e vedrà la partecipazione di funzionari di Stati Uniti, Israele, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Giordania e Bahrain. La prima riunione era stata organizzata da Israele a Sde Boker, nel Negev, con l’obiettivo di dare vita a un’architettura di sicurezza regionale. Alla riunione che si era svolta lo scorso marzo avevano partecipato i capi della diplomazia di Israele, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Bahrain e Marocco, rispettivamente Yair Lapid (nel frattempo diventato anche primo ministro), Sameh Shoukry, Abdullah bin Zayed Al Nahyan, Abdullatif bin Rashid Al Zayani e Nasser Bourita. Al termine dell’evento, era stata annunciata la volontà di trasformarlo in un forum permanente e con l’intento di creare un’architettura per scoraggiare i nemici comuni, in primis l’Iran. (Res)