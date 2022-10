I fatti del giorno - Africa sub-sahariana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nigeria: Usa e Regno Unito lanciano allerta su rischio di attacchi terroristici - Gli Stati Uniti e il Regno Unito hanno lanciato un duro avvertimento sul rischio di attacchi terroristici in Nigeria, invitando i loro concittadini ad evitare tutti i viaggi e i movimenti non essenziali nel Paese. In un avviso di sicurezza pubblicata sul suo sito web, l'ambasciata Usa ha invitato le persone a stare all'erta e ad evitare le folle avvertendo che esiste un lungo elenco di potenziali obiettivi, tra cui "edifici governativi, luoghi di culto, scuole, mercati, centri commerciali, hotel, bar, ristoranti, raduni sportivi, terminal dei trasporti, strutture delle forze dell'ordine e organizzazioni internazionali" e aggiungendo che la capitale Abuja è particolarmente a rischio di essere attaccata. Un avviso simile è stato emesso dall'ambasciata britannica che ha avvertito che "gli attacchi potrebbero essere indiscriminati e potrebbero colpire gli interessi occidentali, così come i luoghi visitati dai turisti". La Nigeria sta affrontando una crescente insicurezza dovuta non solo all'insurrezione di Boko Haram e dello Stato islamico ma anche ad un'ondata di rapimenti che da mesi sta interessando le regioni settentrionali del Paese. Il governo del presidente uscente Buhari sta affrontando crescenti critiche per non aver affrontato la diffusa insicurezza nel Paese e la scorsa settimana la first lady Aisha Buhari si è scusata in un'intervista alla "Bbc" dicendo che l'amministrazione di suo marito ha fatto del suo meglio, ma potrebbe non essere stata all'altezza di ciò che la gente si aspettava. (segue) (Res)