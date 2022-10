I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sudafrica: "saccheggio dello Stato", presidente Ramaphosa accetta conclusioni commissione d'inchiesta - Il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa ha accettato le conclusioni della commissione d'inchiesta guidata dal giudice Raymond Zondo sul cosiddetto "saccheggio dello Stato". In un messaggio alla nazione trasmesso ieri sera, Ramaphosa ha descritto in dettaglio i passi che il suo governo intraprenderà per attuare le oltre 300 raccomandazioni contenute nel rapporto, che vanno dai procedimenti penali degli imputati alle modifiche legislative all'istituzione di una commissione governativa anticorruzione. Il capo dello Stato, tuttavia, non ha fornito dettagli su come il suo governo avrebbe implementato i risultati della commissione e non ha fatto alcuna menzione dei membri del suo gabinetto coinvolti nell'inchiesta. Si stima che la corruzione e la frode scoperte dal rapporto sulla corruzione di Stato siano costate al Paese oltre 27 miliardi di dollari. Il rapporto, suddiviso in sei parti, ha messo in luce per la prima volta in maniera sistematica la corruzione, la frode e l'indebolimento delle istituzioni statali sotto l'amministrazione dell'ex presidente Jacob Zuma. (segue) (Res)