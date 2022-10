I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Burundi: governo vieta viaggi in Serbia e annuncia rimpatrio di 200 connazionali - Il governo del Burundi ha vietato ai suoi connazionali di recarsi in Serbia, anche se in possesso di regolare passaporto e visto. Lo ha dichiarato il ministero dell'Interno, che in un messaggio rilanciato su Twitter ha specificato che "ai burundesi con passaporti e visti ordinari è vietato partire per la Serbia dall'aeroporto di Bujumbura, anche attraverso i paesi vicini". Il governo ha aggiunto quasi 200 connazionali rimasti bloccati negli aeroporti di Turchia e Qatar sarebbero stati rimpatriati. Il Burundi e la Serbia hanno firmato a giugno un accordo di esenzione dal visto che ha portato migliaia di burundesi ad acquistare biglietti aerei per la Serbia. Una volta nel Paese, che non è parte dell'Unione europea, molti si sono spostati verso ovest, principalmente in Belgio. (segue) (Res)