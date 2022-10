I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Africa: presidente Cedeao da oggi in visita in Russia, poi in Ucraina - Il presidente della Guinea-Bissau, Umaro Sissoco Embalo, inizia oggi una visita ufficiale a Mosca in qualità di presidente di turno della Comunità economica dei Paesi dell'Africa occidentale (Cedeao). Secondo capo di Stato africano ad essere ricevuto da Vladimir Putin dopo il senegalese Macky Sall, che per quest'anno guida l'Unione africana, Embalo si recherà poi a Kiev per incontrare le autorità locali. "Lunedì (oggi) andrò in Russia, sarò con il presidente Vladimir Putin. Gli porto un messaggio di pace. Gli dirò che è necessario parlare con suo fratello (Volodymyr) Zelensky. Parlo spesso con Zelensky, così come (il francese) Emmanuel Macron su questo argomento", ha dichiarato il presidente della Guinea-Bissau citato da "Rfi". (segue) (Res)