I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (5)

- Camerun: rilasciati nove fedeli e sacerdoti rapiti nel Sudovest - Uomini armati hanno rilasciato dopo 45 giorni di prigionia un gruppo di nove tra fedeli e sacerdoti cattolici che erano stati rapiti in una chiesa nel Sudovest del Camerun. È quanto confermato alla stampa dal portavoce della Conferenza episcopale camerunese, Aloysius Fondong, il quale ha ringraziato tutti coloro che hanno contribuito a negoziare il rilascio e la sicurezza dei rapiti e ha precisato che le vittime sono state rilasciate senza pagare un riscatto. Le vittime erano state sequestrate il mese scorso dopo che uomini armati avevano preso d'assalto la chiesa cattolica di St Mary, nella parrocchia di Nchang, dando alle fiamme in seguito l'edificio. Prima del loro rilascio, uno dei sacerdoti rapiti era stato filmato mentre ringraziava i "combattenti per la libertà dell'Ambazonia", un gruppo armato separatista attivo nelle regioni anglofone del Camerun. Due giorni prima del rilascio era circolato sui social un video dei prigionieri che supplicavano la Chiesa cattolica di venire in loro soccorso. Le regioni del Nordovest e del Sudovest del Camerun sono da anni teatro di un un sanguinoso conflitto tra i separatisti anglofoni e le autorità statali che finora ha provocato più di 6 mila vittime e ha causato lo sfollamento di circa un milione di persone, secondo i dati del think tank International Crisis Group. (Res)