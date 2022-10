© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libia: nuovo inviato Onu, nessuna misura concreta per tenere le elezioni - Il nuovo inviato speciale delle Nazioni Unite in Libia, Abdoulaye Bathily, ha affermato oggi che “non sembrano esserci misure concrete per tenere le elezioni presidenziali e parlamentari” nel Paese nordafricano. Nel suo primo briefing al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla situazione in Libia, il politico e diplomatico senegalese ha spiegato di aver deciso di consultarsi con tutti gli attori politici, di sicurezza e i rappresentanti della società civile "per ottenere una migliore comprensione della situazione in Libia". Il capo della Missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) ha parlato in video da Tripoli, in Libia, dove nei giorni scorsi ha incontrato il premier del Governo di unità nazionale (Gun), Abdulhamid Dabaiba, e il capo del Consiglio presidenziale, Mohamed Menfi. (segue) (Res)