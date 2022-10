I fatti del giorno - Nord Africa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tunisia-Italia: bimba sbarcata a Lampedusa, diplomazia tunisina lavora al rimpatrio - Le autorità dell’Italia hanno deciso di affidare temporaneamente a un avvocato italiano la tutela della bimba tunisina di quattro anni sbarcata senza i genitori sull'isola di Lampedusa lo scorso 16 ottobre. Lo ha dichiarato oggi il responsabile dell'informazione presso il ministero degli Affari esteri, Mohamed Trabelsi, all'emittente radiofonica nazionale tunisina "Mosaique fm". Il portavoce della diplomazia del Paese nordafricano ha spiegato che il rimpatrio e il ricongiungimento familiare della bambina in Tunisia dipendono da diversi fattori, “tra cui la cooperazione internazionale e le relazioni bilaterali con l'Italia”, sottolineando come la condizione più importante sia sempre e comunque “la tutela della minore”. La bambina, infatti, si trova in una “situazione molto difficile dopo l’esperienza pericolosa che ha vissuto”, ha aggiunto Trabelsi. (segue) (Res)