I fatti del giorno - Nord Africa (3)

- Egitto: prosegue rilascio prigionieri politici, liberato anche un "eroe della rivoluzione" - L’avvocato e politico egiziano dell’opposizione Ziad al Alimi, definito uno degli eroi della rivoluzione, è tra i prigionieri politici rilasciati dal presidente Abdel Fattah al Sisi con il decreto numero 510 del 2022. Lo ha annunciato il deputato egiziano Tariq al Khouly, membro della commissione presidenziale per la grazia dei detenuti politici. Ziad al Alimi è considerato tra le figure di spicco responsabili della caduta dell’ex presidente Hosni Mubarak, il capo dello Stato costretto a dimettersi nel febbraio 2011 sotto la spinta della forte mobilitazione popolare. Arrestato nel 2019 e posto in custodia cautelare, Al Alimi è stato condannato nel 2021 dalla Corte per la sicurezza dello Stato egiziano a cinque anni di reclusione, accusato della diffusione di notizie false e di minare la “pace pubblica” anche attraverso la partecipazione a un “gruppo terroristico”. In particolare, l’uomo è stato accusato di aver formato un’alleanza segreta e di aver finanziato la Fratellanza musulmana. Quest’ultima, insieme ai “rivoluzionari”, veniva vista da Al Alimi come una delle maggiori forze dell’Egitto. (segue) (Res)