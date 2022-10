© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giappone: ministro dell'Economia Yamagiwa si dimette per legami con Chiesa dell'Unificazione - Il ministro dell'Economia del Giappone, Daishiro Yamagiwa, ha rassegnato le proprie dimissioni a causa dei suoi legami con la Chiesa dell'Unificazione, finita al centro del dibattito pubblico e delle polemiche a seguito dell'assassinio dell'ex premier Shinzo Abe. Lo ha reso noto lo stesso Yamagiwa, spiegando di aver preso la decisione per non lasciare che le accuse nei suoi confronti "influenzassero il dibattito parlamentare". Le dimissioni, anticipate in mattinata dall'emittente televisiva "Nhk", pongono in ulteriore difficoltà il primo ministro Fumio Kishida, alle prese con lo scandalo delle tentacolari relazioni tra la Chiesa dell'Unificazione e il Partito liberaldemocraticol (Pld). (segue) (Res)