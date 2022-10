© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Taiwan: ministero Difesa pronto ad adattarsi alla nuova leadership militare della Cina - Taiwan è pronta ad apportare graduali adeguamenti al suo apparato difensivo in risposta alla nuova dirigenza eletta a guida delle forze armate della Cina. Lo ha dichiarato oggi il ministro della Difesa di Taipei, Chiu Kuo-cheng, durante un punto stampa convocato a margine di un'audizione parlamentare. Chiu si è espresso dopo avere valutato i sette nuovi membri della Commissione militare centrale del Partito comunista, che vede Xi Jinping in veste di presidente e i generali Zhang Youxia e He Weidong come vicepresidenti. Si tratta di ufficiali relativamente giovani e dotati di esperienza nell'Esercito, nella Marina o nell'industria aerospaziale, ha spiegato il ministro taiwanese, secondo cui le nomine segnalano la crescente assertività militare della Cina nei confronti dell'isola. "Constatati questi cambiamenti, Taiwan apporterà sicuramente cambiamenti graduali alle proprie forze armate", ha detto Chiu, rinnovando la determinazione degli ufficiali a "compiere sacrifici per difendere la sovranità nazionale". (segue) (Res)