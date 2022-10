© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Singapore: in arrivo domani il re della Malesia, in programma incontro con presidente Yacob - Il re della Malesia, Sultan Abdullah Ahmad Shah, è atteso domani a Singapore, dove si tratterrà in visita per tre giorni su invito della presidente Halimah Yacob. Lo rende noto il ministero degli Affari esteri di Singapore, secondo cui il sovrano sarà accompagnato da sua moglie, Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah, e da altri membri della famiglia reale e del governo malesiano. Mercoledì il re e sua moglie saranno ricevuti all'Istana, il palazzo presidenziale, dove sarà tenuto un pranzo in loro onore. All'evento saranno presenti anche il primo ministro di Singapore, Lee Hsien Loong, e sua moglie, Ho Ching. Il sovrano visiterà successivamente l'accademia militare Pasir Ris Camp, ospite del ministro della Difesa Ng Eng Hen, e il Centro visitatori Newater, ospite del ministro della Sostenibilità e dell'Ambiente Grace Fu. La visita era inizialmente in programma a settembre ma è stato posticipato per via del viaggio a Londra effettuato da Sultan Abdullah Ahmad Shah in occasione dei funerali della regina Elisabetta II. (segue) (Res)