- India: Modi rivendica crescita economica e militare, “la pace non è possibile senza la forza” - L’India sta preparando la sua forza militare alle nuove sfide e si sta rafforzando economicamente. Lo ha detto il primo ministro indiano, Narendra Modi, celebrando la festa di Diwali con le forze armate, come è sua abitudine. “Siamo contrari alla guerra, ma la pace non è possibile senza la forza”, ha sintetizzato in un discorso tenuto davanti alle truppe a Kargil, nel Territorio di Ladakh. Il premier ha evidenziato la crescita del Paese, trainata dall’innovazione, con oltre 80 mila start-up attive. Il leader, inoltre, ha sottolineato il successo nella lotta contro “nemici esterni e interni”, citando “il terrorismo, il naxalismo e l’estremismo”. Modi ha osservato che la natura delle guerre cambierà in futuro e che si stanno facendo tutti i passi possibili affinché ci sia un migliore coordinamento per agire rapidamente contro ogni sfida. Per questo è stato creato il ruolo di capo di Stato maggiore della Difesa ed è stata potenziata l’industria militare nazionale. A suo parere l’aspetto più importante della sicurezza del Paese è il possesso di moderne armi di produzione indiana: le tre forze armate ora sono in grado di acquistare oltre 400 prodotti costruiti in patria invece di acquistarli all’estero e l’India sta diventando anche un esportatore. (Res)