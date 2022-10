Migranti: Usa, Florida si prepara ad organizzare nuovi trasferimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità della Florida si stanno preparando ad organizzare nuovi trasferimenti di migranti verso gli Stati settentrionali a partire da dicembre, per protestare contro le politiche dell’amministrazione Biden per la gestione delle persone che arrivano negli Stati Uniti all’America centrale e dall’America latina. Stando ad alcuni documenti pubblicati da Vertol Systems, la società che a settembre, ha gestito il trasferimento via aereo di 49 migranti provenienti dal Texas all’isola di Martha’s Vineyard, in Massachusetts, altri voli charter potrebbero essere organizzati da qui alla fine dell’anno. L’amministratore delegato dell’azienda, James Montgomerie, ha inviato una lettera al dipartimento dei Trasporti della Florida questo mese, offrendosi di organizzare il trasferimento in Delaware, Illinois e altri Stati di un centinaio di migranti entrati illegalmente negli Stati Uniti “entro il primo dicembre”. (Was)