Tanzania: Settimana della lingua italiana nel mondo, nasce la Società Dante Alighieri nel Paese

- Dal 17 al 20 ottobre scorsi si è tenuta anche in Tanzania la Settimana della lingua italiana nel mondo. Il tema di quest’anno, “L’italiano e i giovani”, è stato di particolare interesse per questo Paese che ha un’età media di circa 18 anni e sta registrando tassi di crescita della popolazione del 3 per cento annui. Per l’occasione, riferisce la Farnesina un una nota, l’ambasciata d’Italia a Dar es Salaam ha privilegiato la presentazione dell’Italia, della sua cultura e della sua lingua presso atenei e scuole. In particolare, all’International School of Tanganika, la cui biblioteca scolastica è la più importante della Tanzania, sono stati donati libri di Geronimo Stilton “Viaggio alla Scoperta dell’Italia. 1000 meraviglie” e la Divina Commedia tradotta in kiswahili. Presso la residenza dell’ambasciatore Marco Lombardi è stata poi lanciata la Società Dante Alighieri Tanzania. Nel Paese si sta infatti continuando a registrare un crescente interesse verso l’italiano sia da parte dei connazionali residenti in Tanzania, che richiedono corsi di lingua per i loro figli, sia per i tanzaniani, che, grazie alla ripresa degli importanti flussi turistici dal nostro Paese, guardano all’italiano come ad un’opportunità. (segue) (Com)