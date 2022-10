Tanzania: Settimana della lingua italiana nel mondo, nasce la Società Dante Alighieri nel Paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il professor Federico Santi e la professoressa Francesca Chinappi della Sapienza di Roma, in stretto contatto con la Dante Alighieri Roma, sono stati incaricati dalla prima Assemblea della Dante Alighieri Tanzania di raccogliere un numero congruo di adesioni di modo da renderla operativa e successivamente di procedere con apposita registrazione presso i competenti organi locali. Neema Nyerere, nipote del fondatore della Tanzania e grande amica dell’Italia, ha accettato la Presidenza onoraria dell’istituenda Dante Alighieri Tanzania. L’ambasciatore Marco Lombardi, nel plaudere all’iniziativa, ha ribadito il pieno supporto del Sistema Italia alla Dante Alighieri Tanzania, ricordando che, senza un concreto scambio culturale, non vi può essere una cooperazione economica duratura. (Com)