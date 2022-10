Speciale scuola: mercoledì incontro su “Telemedicina: sfide e opportunità per il management”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riflessione proposta nel corso del workshop muoverà dalla presentazione dei risultati di una survey nazionale realizzata congiuntamente dall’Alta Scuola di Economia e management dei Sistemi sanitari – Facoltà di Economia nel campus di Roma (Altems) e Cerismas che ha fotografato lo stato dell’arte relativo alla diffusione e rilevanza delle soluzioni di telemedicina nel panorama del Ssn, per discutere le sfide e le opportunità di integrazione della telemedicina nei percorsi clinico-assistenziali in due sessioni dedicate, che ospiteranno rispettivamente il punto di vista del management delle aziende sanitarie e quello istituzionale. "I risultati della survey a cui hanno contribuito 128 aziende sanitarie confermano che la pandemia ha impresso un’accelerazione nell’impiego della telemedicina, con 2 aziende su 3 che dichiarano di aver attivato o di voler attivare nel prossimo futuro progetti di telemedicina. Sebbene poco oltre il 50 per cento delle 285 soluzioni censite nell’indagine sia stato effettivamente avviato durante la pandemia, il dato testimonia l’interesse già da tempo manifestato anche in Italia verso queste forme di digitalizzazione e collaborazione in ambito sanitario", spiega Fabrizio Massimo Ferrara, direttore del Laboratorio Altems sui Sistemi informativi sanitari che ha coordinato la ricerca. (Com)