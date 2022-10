Speciale scuola:a Guidonia scuola per infanzia "green", pannelli fotovoltaici ed autosufficienza energetica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grande novità per "The Giving Tree", la scuola per l'infanzia gestita dalla cooperativa Kairos che opera da circa dieci anni a Colleverde di Guidonia Montecelio (Roma). Dopo circa un anno di lavori, affidati alla società Operae, la struttura è ora dotata di pannelli solari e fotovoltaici che la rendono autosufficiente dal punto di vista energetico, azzerando completamente le emissioni di anidride carbonica. Un'iniziativa accolta con favore dalle famiglie del centinaio di bambini che frequentano l'Asilo nido, la Sezione Primavera e la Scuola dell'Infanzia paritaria mattutina e pomeridiana. Il completamento dei lavori è stato presentato in una conferenza stampa presso la struttura di via Monte Rosa, a cui hanno partecipato il sindaco di Guidonia Montecelio, Mauro Lombardo, il presidente di Kairos, Alessandro Capponi, la coordinatrice pedagogica, Marzia Marini, e l'amministratore delegato della società Operae, Alessandro Sabbatini. (Com)