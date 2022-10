Cultura: al via anche in Ecuador settimana lingua italiana nel mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con un programma di eventi che spazia dalla scrittura alla tecnica teatrale, dal canto popolare alla musica lirica, fino a lezioni di performance e recitazione, ha preso il via anche in Ecuador la XXII Settimana della lingua Italiana nel Mondo. Per l’occasione, l’Ambasciata d’Italia a Quito punta a coinvolgere i più giovani quali attivi protagonisti dell’evoluzione della lingua nell’era del digitale. Ad inaugurare la Settimana è stato un concerto dedicato all’opera italiana presso il Centro Cultural della Pontificia Universidad Católica. Si prosegue il 27 ottobre con un concorso di ortografia e sillabazione delle parole nella Casa de la Cultura Ecuatoriana a Quito, aperto a tutte le università del paese in cui si insegna l’italiano, anche per far riflettere sull’importanza di rispettare l’integrità della lingua nell’utilizzo delle nuove tecnologie di comunicazione. (segue) (Com)