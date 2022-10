Cultura: al via anche in Ecuador settimana lingua italiana nel mondo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sempre nella capitale, il 29 ottobre si svolgeranno spettacoli di teatro e musica con gli studenti della scuola primaria e secondaria del Liceo Alessandro Volta. Il 28 ottobre a Quito e il 1 novembre a Guayaquil andrà in scena lo spettacolo teatrale in omaggio a Pasolini, “Orestiade con cuore di donna”, scritto da Giuseppina Norcia e messo in scena da Gianluca Barbadori. Il 29 ottobre, laboratorio sulla canzone popolare italiana presso il Comitato di Quito della Società Dante Alighieri, mentre dal 29 ottobre al 1 novembre al Teatro Sánchez Aguilar a Guayaquil sarà proposto un corso di recitazione e tecniche espressive. (Com)