Energia: De Poli, non dimenticare lo sport

- "Non dobbiamo e non possiamo dimenticare lo sport. Condivido perfettamente l'analisi del neo ministro dello Sport, Andrea Abodi, che in occasione del suo giuramento ha fatto riferimento, ad esempio, alla necessità di aiutare le società sportive e dilettantistiche, realtà che rappresentano un valore aggiunto nei territori. L'esplosione dei costi, trainata dal caro energia, sta impattando negativamente, inoltre, su piscine, palestre e impianti sportivi nelle città. Servono aiuti e risorse economiche per non far saltare il sistema sport in Italia, come ha sottolineato stamane il presidente del Coni Veneto, Dino Ponchio, oggi sul 'Mattino' di Padova". Lo afferma il senatore Antonio De Poli, capogruppo di Civici d'Italia-Noi moderati in Senato. "La pandemia energetica richiede ora un intervento più deciso da parte dello Stato - prosegue il parlamentare in una nota -. Lo sport, analogamente a quanto accade per gli altri comparti produttivi, è un fattore di crescita e di ricchezza perché 'crea' benessere, uno stile di vita sano e, dunque, va incentivato e tutelato". (Com)