Regno Unito: Mordaunt si ritira dalla corsa, Sunak sarà nuovo primo ministro

- Penny Mordaunt non è riuscita a raggiungere la soglia dei 100 parlamentari necessaria per candidarsi alla leadership del Partito conservatore, aprendo di fatto la strada alla nomina di Rishi Sunak come nuovo leader e primo ministro britannico. In una dichiarazione, Mordaunt ha affermato che è "chiaro che i colleghi sentono che oggi abbiamo bisogno di certezze" e "hanno preso questa decisione in buona fede per il bene del Paese...". "Di conseguenza, ora abbiamo scelto il nostro prossimo primo ministro. Questa decisione è storica e mostra, ancora una volta, la diversità e il talento del nostro partito", ha aggiunto Mordaunt. L'esponente conservatrice ha affermato che Sunak ora può contare sul suo "pieno sostegno" e che ora è il momento di "unirsi e lavorare insieme per il bene della nazione". "C'è molto lavoro da fare", ha aggiunto Mordaunt. (Rel)