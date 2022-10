Libano: correntista barricato in sede banca nel sud riceve il denaro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è conclusa con la consegna del denaro richiesto da parte della banca il caso del correntista libanese Wafik Mohammad Kalo, un tassista, che questa mattina ha preso d'assalto la filiale della Blom Bank a Sidone, nel Libano meridionale, minacciando di darsi fuoco in seguito al rifiuto di prelevare 5.000 dollari. Lo riferisce il quotidiano francofono "L'Orient le jour", secondo cui Kalo ha ottenuto 280milioni di lire libanesi (circa 7.500 dollari, secondo il tasso di cambio sul mercato parallelo). L'uomo ha lasciato la banca senza essere fermato dagli agenti di polizia. Kalo aveva richiesto di prelevare il denaro per pagare l'operazione urgente di suo figlio, un neonato di poco meno di due mesi che ha una malformazione cardiaca. L'uomo aveva deliberatamente chiuso la porta della banca dall'interno, impedendo a chiunque di entrare o uscire. In Libano i prelievi bancari sono limitati mentre il Paese è colpito da un crisi finanziaria senza precedenti. Dall'ottobre 2019 milioni di libanesi hanno visto gradualmente limitato l'accesso al proprio conto bancario, mentre la valuta locale è stata svalutato di quasi il 90 per cento. Diverse persone hanno preso d'assalto le banche per reclamare i loro risparmi negli ultimi mesi. (Lib)