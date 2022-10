Algeria: governo stima crescita economica del 3,7 per cento nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’economia dell’Algeria crescerà del 3,7 per cento nel 2022, trainata da un surplus della bilancia commerciale di 17,7 miliardi di dollari, mentre il tasso medio d’inflazione salirà al 7,7 per cento a causa dell’aumento dei prezzi delle merci importate, in particolare dei prodotti alimentari. E’ quanto emerge dal disegno di legge finanziaria per il 2023 presentato oggi dal ministro delle Finanze algerino, Ibrahim Djamel Kasali, alla commissione Finanze dell'Assemblea nazionale del popolo, la camera bassa del parlamento. Il testo prevede anche un aumento delle esportazioni di beni a 56,5 miliardi di dollari, di cui 49,5 miliardi di dollari di idrocarburi, un incremento del 45,2 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. La bilancia dei pagamenti dovrebbe registrare invece un surplus di 11,3 miliardi di dollari, un risultato che non veniva raggiunto dal 2014. (segue) (Ala)