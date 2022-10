Algeria: governo stima crescita economica del 3,7 per cento nel 2022 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parlando dei risultati dell'anno in corso, Kasali ha indicato che la bilancia commerciale ha registrato un avanzo di 8,89 miliardi di dollari a fine luglio, contro un deficit di -0,62 miliardi di dollari nello stesso periodo del 2021. Le esportazioni di idrocarburi sono aumentate a 28,15 miliardi di dollari, da 18,42 miliardi di dollari nel 2021, registrando un aumento del 52,79 per cento. Il ministro ha poi indicato un aumento delle esportazioni non petrolifere del 57,01 per cento, da 2,49 miliardi di dollari a fine luglio 2021 a 3,91 miliardi di dollari a fine luglio 2022. Kasali ha parlato di un avanzo di bilancio di 35,78 miliardi di dinari (260 milioni di euro) fino a luglio 2022, a fronte di un deficit di -630,73 miliardi di dinari (4,57 miliardi di euro) registrato nello stesso periodo del 2021. (segue) (Ala)