Algeria: governo stima crescita economica del 3,7 per cento nel 2022 (3)

- Il disavanzo complessivo della tesoreria pubblica dell’Algeria, invece, ha registrato un valore di -394,53 miliardi di dinari (2,86 miliardi di euro) a fine luglio 2022, contro un disavanzo di -1246,57 miliardi di dinari (9,05 miliardi di euro) nello stesso periodo del 2021, ovvero una rifazione del 68,4 per cento. L'inflazione media annuale si è attestata al 9,61 per cento nel luglio scorso, contro il 5,90 per cento di fine luglio 2021: l’aumento stimato del 3,71 per cento è dovuto all'aumento dei prezzi dei generi alimentari del 14,28 per cento, dei prodotti manifatturieri del 7,06 per cento e dei servizi del 3,34 per cento. (Ala)