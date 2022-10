Ue-America Latina: Borrell inizia missione in Uruguay ed Argentina, più relazioni con la regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza Josep Borrell inizia oggi una missione in America Latina che lo vede in Uruguay per poi proseguire in Argentina fino al 28 ottobre. Secondo quanto riferisce un comunicato stampa rilasciato dal Servizio europeo per l'azione esterna (Eeas) la missione di Borrell “mira a rafforzare ulteriormente le relazioni bilaterali e regionali, in particolare attraverso la copresidenza della riunione dei ministri degli Esteri dell'Ue-Celac (Comunità degli Stati latinoamericani e caraibici), che aprirà la strada a un ulteriore impegno biregionale di alto livello, in vista di un vertice il prossimo anno". In Uruguay, Borrell incontrerà il presidente Luis Lacalle Pou, la vicepresidente Beatriz Argimon e il ministro degli Affari esteri Francisco Bustillo. (segue) (Abu)