Ue-America Latina: Borrell inizia missione in Uruguay ed Argentina, più relazioni con la regione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Argentina, avrà un incontro con ministro degli Affari esteri Santiago Cafiero e il presidente Alberto Fernandez. Il 26 ottobre, l'Alto rappresentante Ue parteciperà alla riunione ministeriale della Commissione economica delle Nazioni Unite per l'America latina e i Caraibi, e terrà diversi incontri bilaterali con i ministri degli Esteri dei Paesi membri della Comunità degli Stati latinoamericani e caraibici. Lo stesso giorno, incontrerà anche la vicepresidente argentina Cristina Fernandez de Kirchner. Il 27 ottobre Borrell co-presiederà invece la terza riunione dei ministri degli Esteri Ue-Celac insieme al ministro degli Esteri argentino Cafiero, mentre il 28 ottobre si recherà in visita a Bariloche, per lanciare un’iniziativa dell'Ue sui diritti umani e a sostegno della società civile nel Paese. (segue) (Abu)