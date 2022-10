Cina: Giornata Onu, Pechino annuncia impegno più attivo nell'Organizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha sollecitato la comunità mondiale a praticare "il vero multilateralismo" e a tutelare l'ordine internazionale incentrato sulle Nazioni Unite, annunciando un più attivo impegno nell'Organizzazione. È quanto emerso durante la conferenza stampa odierna tenuta dal portavoce del ministero degli Esteri, Wang Wenbin, il quale ha rivolto le sue congratulazioni all'Organizzazione in occasione del 77mo anniversario della sua fondazione, che cade oggi. L'Organizzazione delle Nazioni Unite riveste un ruolo "insostituibile" nella promozione della pace e dello sviluppo globali, e l'entrata in vigore della Carta ha inaugurato un nuovo corso per lo sviluppo delle relazioni internazionali, ha dichiarato Wang. "La Cina è pronta a salvaguardare la pace nel mondo, promuovere lo sviluppo globale e la costruzione di una comunità dal futuro condiviso per l'umanità", ha aggiunto, sollecitando il ricorso a una soluzione politica per risolvere le "questioni scottanti" nel panorama internazionale. La Cina è disposta a svolgere un ruolo "più positivo" a sostegno della "nobile causa" delle Nazioni Unite, diretta alla promozione della pace e del progresso dell'umanità, ha concluso. (segue) (Cip)