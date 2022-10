Russia: Putin presiede domani riunione Consiglio per esigenze dell'esercito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin presiederà domani in videoconferenza una riunione del Consiglio di coordinamento presso il gabinetto dei ministri per garantire le esigenze delle Forze armate russe. Lo ha riferito l'ufficio stampa del Cremlino. "Il 25 ottobre, Vladimir Putin terrà una riunione in videoconferenza del Consiglio di coordinamento presso il governo della Federazione Russa per garantire le esigenze delle Forze armate della Federazione Russa, insieme ad altre truppe e formazioni militari", si legge nel comunicato. Si specifica che a tenere discorsi saranno il presidente del Consiglio di coordinamento, il premier Mikhail Mishustin, e il sindaco di Mosca, Sergej Sobyanin.(Rum)