Vietnam-Cina: segretario Partito comunista Nguyen Phu Trong si congratula con Xi per terzo mandato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie alla guida del Partito comunista e del presidente Xi Jinping, la Cina realizzerà gli obiettivi delineati nel ventesimo Congresso nazionale della forza politica. Lo ha dichiarato il segretario generale del Comitato centrale del Partito comunista del Vietnam, Nguyen Phu Trong, congratulandosi con Xi Jinping per l'acquisizione di un terzo mandato consecutivo come segretario generale del Partito comunista cinese. Il leader vietnamita ha espresso apprezzamento per i "grandi contributi" apportati dal segretario generale alle relazioni bilaterali, evidenziandone i benefici per i rispettivi popoli. Nguyen ha quindi dichiarato la sua disponibilità a lavorare con il presidente cinese per consolidare ulteriormente i legami e promuovere la cooperazione a livello regionale e nel resto del mondo. (segue) (Fim)