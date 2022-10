Vietnam-Cina: segretario Partito comunista Nguyen Phu Trong si congratula con Xi per terzo mandato (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina continuerà ad aprirsi al mondo e a promuovere uno sviluppo d'alta qualità, ha dichiarato Xi dopo la presentazione della nuova classe dirigente, sollecitando gli iscritti alla forza politica a ulteriori sforzi per "costruire un moderno Paese socialista a tutto tondo". Xi ha evidenziato "la forza e l'energia" sviluppate dalla forza politica negli ultimi dieci anni, notando come sia necessario mantenere "la vigilanza" soprattutto in risposta alle sfide future. "In risposta alle nuove problematiche e alle nuove prove nel percorso che ci attende (...) dobbiamo mantenere alta la guardia e promuovere incessantemente la completa e rigorosa amministrazione del Partito, in modo che la forza politica centenaria continui a irradiare vitalità (nel suo processo di) auto-rivoluzione e diventi la colonna portante più affidabile e solida per il popolo cinese", ha dichiarato il presidente. Xi ha successivamente evidenziato l'importanza di continuare a cooperare con la comunità internazionale per tutelare "democrazia" e "giustizia", oltre alla necessità di perseguire la continua integrazione tra la Cina e il resto del mondo. "Proprio come la Cina non può svilupparsi isolata dal mondo, il mondo ha bisogno della Cina per il suo sviluppo. Attraverso oltre 40 anni di incessanti riforme e aperture, abbiamo creato i due miracoli di rapido sviluppo economico e stabilità sociale di lungo termine. L'economia cinese ha grande resistenza e potenziale. I suoi solidi fondamentali non cambieranno e rimarrà su una traiettoria positiva nel lungo periodo. La Cina aprirà le sue porte sempre di più. Saremo risoluti nell'approfondire la riforma e l'apertura su tutta la linea e nel perseguire uno sviluppo di alta qualità", ha dichiarato Xi. (Fim)