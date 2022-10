Regno Unito: Comitato 1922, solo una candidatura "valida", Sunak nuovo leader conservatore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Graham Brady, presidente del Comitato dei conservatori del 1922, ha confermato che c’è solo una candidatura “valida” per la leadership del partito. Brady, che guida l’organismo decisionale della forza politica per l’elezione del leader, ha di fatto confermato quanto annunciato pochi minuti fa da Penny Mordaunt, unica rivale rimasta in gara contro l’ex cancelliere dello Scacchiere Rishi Sunak. Data la presenza di un solo candidato, Sunak diventa il nuovo leader del partito conservatore e, di conseguenza, primo ministro del Regno Unito. Il presidente del Comitato del 1922 ha aggiunto che “Sunak terrà un discorso a breve”, anche se non è chiaro se verrà trasmesso in diretta televisiva o si rivolgerà solo ai parlamentari. (Rel)