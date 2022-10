Regno Unito: ministro Esteri Cleverly, Sunak ha "chiaramente" mandato per guidare il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rishi Sunak ha "chiaramente" il mandato per guidare il Partito conservatore e il Regno Unito in qualità di primo ministro. Lo ha affermato il ministro degli Esteri britannico James Cleverly, dopo l'annuncio del ritiro di Penny Mordaunt dalla competizione per la successione a Liz Truss e la conseguente vittoria di Sunak. "Ciò che era sempre più chiaro negli ultimi due giorni è che un numero in costante aumento di colleghi deputati avrebbe sostenuto Rishi", ha detto Cleverly, che in precedenza aveva espresso il suo sostegno a Boris Johnson. (Rel)