Bahrain-Oman: sultano omanita in visita a Manama per “consolidare le relazioni”

- Il sultano dell’Oman, Haitham bin Tariq, ha intrapreso, oggi, una visita di due giorni in Bahrain, tesa a consolidare la cooperazione già esistente tra Mascate e Manama in diversi settori e soprattutto a livello economico. Lo rende noto l’agenzia di stampa omanita “Ona”, precisando che il sultano terrà incontri anche con il monarca bahrenita, il re Hamad bin Isa al Khalifa. Haitham bin Tariq è accompagnato da una delegazione di alto livello che comprende, tra gli altri, il ministro degli Affari esteri omanita, Sayyid Badr bin Hamad al Busaidi, e il ministro delle Finanze, Sultan Salim Said al Habsi. (segue) (Res)