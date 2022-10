Ucraina: Scholz, appoggio al Paese nella guerra e nella ricostruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania appoggia l'Ucraina “nella guerra e nella ricostruzione” e la popolazione del Paese aggredito dalla Russia può “fidarsi” di questo sostegno. È quanto afferma il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, in un messaggio su Twitter pubblicato in occasione del forum economico Germania-Ucraina in corso a Berlino. Alla riunione prendono parte sia il capo del governo federale sia il primo ministro ucraino, Denys Shmyhal. Su Twitter, Scholz aggiunge che al forum odierno e alla conferenza internazionale degli esperti sulla ricostruzione e la ripresa dell'Ucraina, in programma domani a Berlino, si discuterà dei “modi per un sostegno di lungo periodo” per l'ex repubblica sovietica. Il cancelliere poi evidenzia: “Chi investe nella ricostruzione dell'Ucraina, investe in un futuro membro dell'Ue”. Sono già duemila le imprese tedesche attive nel Paese, dove “apprezzano soprattutto i motivati lavoratori specializzati”. Secondo Scholz, si tratta di “un potenziale enorme, anche se il percorso verso l'Ue” dell'Ucraina “richiede ancora riforme”. (Geb)