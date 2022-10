Energia: Slovacchia, tetto a prezzi per le imprese nel primo trimestre del 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un tetto al prezzo dell’energia per le imprese slovacche verrà introdotto nel primo trimestre del 2023. Lo ha annunciato il premier, Eduard Heger. Dal primo gennaio al 31 marzo 2023, le aziende godranno di un tetto di 199 euro per megawattora al prezzo dell’energia elettrica e di 99 euro per megawattora al prezzo del gas. Al di sopra di questo livello di prezzo, lo Stato rimborserà l’80 per cento dei costi affrontati. “Con questa misura copriremo quasi tutto il settore imprenditoriale. Ci sono ancora le imprese più energivore, di cui si occuperà individualmente il ministero dell’Economia”, ha spiegato il primo ministro. Al termine del trimestre in esame, il governo valuterà se prorogare la misura alla luce delle condizioni di mercato. (Vap)