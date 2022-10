FI: Cattaneo, non ci sono spaccature, partito è unito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Forza Italia "non ci sono spaccature. Stiamo lavorando per la discussione parlamentare sulla fiducia all'esecutivo. Il presidente Silvio Berlusconi è impegnato, in prima persona, a preparare il discorso che farà in Aula al Senato dopodomani. FI è unita e lavora sui contenuti, lealmente, al fianco di questo governo". Lo ha detto il capogruppo di Forza Italia alla Camera, Alessandro Cattaneo, parlando con i cronisti davanti a Montecitorio. (Rin)