Tunisia: ministero Esteri, decisione della Serbia riguardo l'obbligo del visto è unilaterale

- La decisione della Serbia di introdurre un visto ai cittadini tunisini che desiderano entrare nel suo territorio è unilaterale. Lo ha dichiarato Mohamed Trabelsi, direttore della diplomazia pubblica presso il ministero degli Affari esteri, all'emittente radiofonica “Mosaique fm”. “Decisioni simili limitano ulteriormente la libertà di movimento dei tunisini", ha detto Trabelsi. “Stiamo lavorando con tutti i partner per facilitare gli spostamenti, non per complicarli imponendo i visti, soprattutto perché questa procedura non ha prodotto risultati in molti Paesi", ha spiegato il diplomatico. "Questa settimana inizieremo le discussioni con la parte serba e lavoreremo per facilitare il processo, in modo che la decisione non influisca sui tunisini che hanno rapporti economici e interessi commerciali in Serbia", ha aggiunto. (segue) (Tut)