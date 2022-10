Tunisia: ministero Esteri, decisione della Serbia riguardo l'obbligo del visto è unilaterale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Trabelsi ha rivelato che "sinora non siamo stati contattati in merito ai dettagli. Siamo stati informati tramite una nota verbale. Studieremo i dettagli attraverso le missioni diplomatiche". Sabato 22 ottobre, il ministero della Giustizia svizzero ha pubblicato un messaggio sul proprio profilo Twitter in cui conferma che "la Serbia ha cambiato politica e ha deciso di imporre visti ai cittadini tunisini a partire dal 20 novembre 2022, nonché ai cittadini in arrivo dal Burundi a partire da sabato". Il ministero svizzero ha ritenuto che la decisione della Serbia sia stata presa nell'ambito della "lotta ai flussi migratori irregolari attraverso la rotta balcanica". Secondo l'emittente radiofonica "Shems Fm", la rotta Tunisia-Turchia-Serbia ha registrato un aumento significativo nell'ultimo periodo, soprattutto con l'incremento dei naufragi di imbarcazioni che trasportano migranti. (Tut)