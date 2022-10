Croazia: presidente Milanovic non parteciperà al vertice della piattaforma di Crimea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Croazia, Zoran Milanovic, ha dichiarato che "non parteciperà" al vertice di domani della piattaforma di Crimea previsto a Zagabria perché "non sa se è stato invitato, non sa a cosa serve" e perché vede "molto cinismo e disonestà nei confronti del popolo ucraino". Lo ha riferito l'emittente "N1", secondo cui il presidente croato non incontrerà neanche la presidente della Camera dei rappresentanti Usa, Nancy Pelosi, invitata al vertice. "E' un'iniziativa del presidente del Parlamento, io sono il presidente del Paese ed è per questo che non partecipo. Finché la Croazia non sarà attaccata e non sarà in guerra, io non vi parteciperò", ha detto Milanovic. "Se addestrare o meno soldati ucraini è una questione che spetta al governo decidere, mentre io mi occupo della sicurezza. Chiunque capisca un po' di diritto sa che questo significa partecipare alla guerra", ha detto Milanovic. "Non sono questioni militari, qui si parla del destino e della sicurezza di un Paese. La nostra posizione è che dobbiamo prenderci cura di noi stessi", ha concluso il capo dello Stato croato. (Seb)