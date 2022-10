Senegal: al via oggi il Forum internazionale sulla pace e la sicurezza in Africa, focus su shock esogeni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si apre oggi in Senegal l'ottava edizione del Forum Internazionale sulla Pace e la Sicurezza in Africa. La due giorni di colloqui, riferisce "Rfi", si tiene a Diamniadio, a circa 30 chilometri dalla capitale Dakar, e riunisce centinaia di esperti. Attesa la partecipazione di 33 delegazioni di governi africani, che interverranno nel dibattito con l'obiettivo di focalizzare l'attenzione sull'impatto che fattori internazionali stanno avendo sulle economie del continente, sul filo del tema dell'appuntamento, quest'anno dedicato a "L'Africa messa alla prova da shock esogeni: sfide di stabilità e sovranità”. Nel presentare alla stampa l'evento, il presidente del comitato organizzatore Mbaye Cissé ha sostenuto che il tema mette in luce due grandi preoccupazioni: il ripetersi di shock esogeni, ovvero gli sconvolgimenti globali degli ultimi anni - il coronavirus e la guerra russo-ucraina in testa - e il loro impatto negativo sulle economie africane, già duramente colpite da una crisi di sicurezza. (segue) (Res)